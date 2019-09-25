https://static.news.ru/photo/5b3d4254-df97-11e9-84ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

Серию гендерно-нейтральных кукол Барби выпустила на рынок компания Mattel. В линейку Creatable World входит шесть моделей с разным цветом кожи.

Дети, как предполагают создатели кукол, смогут при помощи расширенного набора опций самостоятельно видоизменять Барби, передаёт BBC .

К примеру, куклы могут примерять парики с короткими и длинными волосами, а также различные аксессуары и одежду.

Как сообщила первый заместитель председателя Mattel Fashion Doll Design Ким Калмон, игрушки отражают человеческую культуру, и, поскольку мир всё больше понимает важность инклюзивности, создатели решили, что настало время сформировать линейку «без навешенных ярлыков».

В работе над новыми куклами приняли участие психологи, педиатры, а также сами дети и их родители.

Как писал News.ru, ранее коллекция кукол Барби пополнилась моделями, прототипами которых стали астронавт Салли Райд и активистка Роза Паркс. Американская корпорация Mattel выпустила их ко Дню гендерного равенства, который в США отмечают 26 августа.