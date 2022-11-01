Газ и туризм: сенатор объяснил, почему Турция не присоединится к санкциям Сенатор Джабаров понадеялся, что Турция не присоединится к санкциям против России

Никаких гарантий того, что та или иная страна не присоединится к антироссийским санкциям, сейчас быть не может, однако поведение Турции позволяет надеяться на то, что этого не произойдет, заявил в разговоре с NEWS.ru сенатор Владимир Джабаров. Так он отреагировал на слова после РФ в Турции Алексея Ерхова. Последний обвинял Запад в принуждении турецких властей к присоединению к антироссийским ограничительным мерам. Джабаров согласился, что жесткий шантаж имеет место. По его словам, США ведут себя таким образом уже не в первый раз.

Вашингтон сначала использовал фактор Крыма, потом фактор Украины. Тем не менее, несмотря на порой противоположные позиции Анкары и Москвы, Турция, умеющая работать с разными партнерами, продолжает давнее взаимодействие, — заметил сенатор.

Джабаров подчеркнул, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган проявляет себя как надежный партнер. Он отослал к словам президента РФ Владимира Путина, сказанным на «Валдае». Тогда политик назвал своего коллегу из Турции «сложным человеком, который умеет отстаивать свою позицию и действует прежде всего в интересах своего народа».

Не один десяток лет Турция «стоит в очереди» на принятие в ЕС. Однако это все никак не произойдет, и, кажется, Анкара уже даже рада такому развитию событий. Дело в том, что Евросоюз сейчас на фоне кризиса уже не выглядит таким привлекательным «клубом», как это было лет 10-15 назад. В частности, некоторым странам просто не подходят антироссийские санкции, — сказал Джабаров.

Сенатор, аргументируя свою позицию по вопросу Турции и возможного присоединения к ограничениям, напомнил о нескольких важных факторах двусторонних отношений. Он сказал, что российские туристы по-прежнему желанные гости в теплой стране.

Кроме того, на фоне энергетического кризиса Россия предложила создать новый хаб и переориентировать газ, шедший через «Северный потоки», в сторону Турции. И этот хаб хотят сделать самым крупным в Европе. Анкара вряд ли откажется от такого сотрудничества с Москвой, — заключил Джабаров.

21 октября стало известно, что власти США пригрозили турецким предпринимателям санкциями за торговые отношения с Россией. Согласно сведениям Dünya, в Анкару прибыла американская правительственная делегация, которая предупредила бизнесменов о возможных ограничениях. По данным издания, уже начали действовать нетарифные барьеры для турецких грузовиков, чтобы замедлить поток товаров в РФ.

Обозреватели напомнили, что в июне неправительственные организации уже присылали письмо турецкой стороне по этому вопросу.