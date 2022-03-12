FT: ЕС обсуждает новые санкции против Абрамовича

ЕС обсуждает введение новых санкций против российского бизнесмена Романа Абрамовича и ещё 14 человек. Предварительный список включает ограничения в отношении четверых «олигархов», семи связанных с Кремлём людей и четверых людей, связанный с «кампанией по дезинформации», пишет Financial Times.
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В США были заморожены вклады Романа Абрамовича в хедж-фондах после введения против него санкций британским правительством. С конца февраля бизнесмен пытался продать свои доли в нескольких инвестфондах.
Ранее Английская премьер-лига (АПЛ) заявила об отстранении российского миллиардера Романа Абрамовича от управления «Челси», говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации. Это решение было принято после того, как правительство Великобритании ввело санкции в отношении бизнесмена.