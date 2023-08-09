«Францию необходимо изолировать»: военэксперт про атаки Парижа в Нигере Эксперт Матвийчук: Францию нужно изолировать, чтобы избежать ее интервенции в Нигер

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press

Франция стремится провести интервенцию в Нигер, поэтому России вместе с африканскими странами нужно ее изолировать, заявил NEWS.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, политическая активность Парижа в Африке и его желание вторгнуться в дела Нигера связаны с падением ее значимости на черном континенте.

Мы (Россия вместе с дружественными странами — NEWS.ru) можем провести консультации вместе с арабскими и африканскими странами, Францию необходимо изолировать, чтобы не дать возможности провести интервенцию, — сказал Матвийчук.

Военный эксперт добавил, что Россия и дружественные страны не будут вмешиваться в ситуацию, которая разворачивается в Нигере. Он отметил, что там находится передовой отряд ЧВК Вагнер, который охраняет объекты и может посодействовать решению внутриполитического конфликта.

Ранее мятежники в Нигере сообщили, что французские военные атаковали бойцов президентской гвардии. Также они обвинили Париж в нарушении воздушного пространства страны. «Национальный совет по защите отечества», сформированный после переворота, начал принимать меры. Отмечается, что в стране был повышен уровень угрозы.

Военнослужащие Нигера объявили о свержении президента в конце июля. Глава государства был заблокировал в своей резиденции. Вместе с этим они ввели в стране комендантский час. Все государственные учреждения на время прекратили свою работу.