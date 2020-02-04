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Администрация президента США Дональда Трампа может назначить опытного дипломата Джули Фишер послом в Белоруссии.

По данным журнала Foreign Policy, в ближайшее время глава Штатов предложит кандидатуру Фишер, её назначение должен будет утвердить сенат. Женщина станет первым послом США в восточноевропейской стране с 2008 года. Сейчас она является заместителем помощника государственного секретаря США по Западной Европе и Европейскому союзу.

Издание отмечает, что американская администрация налаживает «тёплые связи» с Минском. 1 февраля Белоруссию посетил Майкл Помпео — его визит стал первым приездом госсекретаря США в страну за более чем 25 лет. Высокопоставленный дипломат заверил Александра Лукашенко в том, что Штаты готовы продолжать работу по обеспечению суверенитета и независимости Белоруссии, писал NEWS.ru.