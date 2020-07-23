Финляндия возвращает ограничения на поездки в ряд стран

https://static.news.ru/photo/e01a44ae-ccea-11ea-beab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roni Rekomaa via imago-images.de/Global Look Press

Власти Финляндии приняли решение ввести ограничения для поездок в Австрию, Словению и Швейцарию из-за роста случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Прибывающим из этих стран рекомендуется оставаться две недели на карантине, сообщает государственная телерадиовещательная компания YLE.

Отмечается, что ограничения начнут действовать с 27 июля.

Также ограничения продолжают действовать для Испании, Люксембурга, Польши, Португалии, Франции, Чехии, Швеции. Россия и Великобритания остаются в списке стран с ограничениями на поездки.

По состоянию на 23 июля общее количество инфицированных коронавирусом в Финляндии составляет 7372 человека. За минувшие сутки в стране заразились 10 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия будет открывать границы с другими странами по принципу взаимности, эти вопросы обсуждаются, но конкретных решений пока нет.