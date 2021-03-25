Financial Times рассказала о двух подходах США к санкциям против РФ

https://static.news.ru/photo/1b91738c-8de7-11eb-a030-96000091f725_660.jpg Фото: Sascha Steinach/imago-images.de/Global Look Press

Две группировки сформировались в Белом доме по вопросу подхода к составлению пакета новых санкций против России.

Об этом сообщает Financial Times. Издание отмечает, что до 2 июня должна последовать первая часть санкций из-за Алексея Навального. Срок в 90 дней на реагирование определён американским законом о контроле за химическим и биологическим оружием. Столько времени пройдёт со дня заявления госсекретаря Энтони Блинкена, что Россия якобы применяла отравляющие вещества против своих граждан. В Москве обвинения отрицают и называют безосновательными и голословными.

Сторонницей такой жёсткой линии называется Виктория Нуланд, номинированная на пост замгоссекретаря по политическим вопросам, говорится в статье. Она считает, что Белый дом в вопросе о санкциях не должен зависеть от мнения Евросоюза.

Кадровые бюрократы из минфина и госдепа, в принципе согласные с введением санкций, составляют другую группу. Они, подчёркивает газета, обеспокоены потенциальной эффективностью санкций, их возможным негативным влиянием на экономику США и необходимостью учитывать позиции партнёров.

При этом вспоминается ситуация с санкциями против российского предпринимателя Олега Дерипаски и компании «Русал». После их введения в 2018 году последовал рост цен на рынке алюминия. Пришлось их отменять после «косметической перетасовки» акций «Русала».

Другие санкции — за кибератаку против компании SolarWinds — должны быть объявлены 2 июня. Их готовят советник замглавы минфина Элизабет Розенберг и старший директор в совете национальной безопасности Питер Харрелл, уточняет издание.

Financial Times сомневается, что президент США Джо Байден решится вводить серьёзные финансовые санкции. Хотя он и показывает себя сторонником жёсткой линии, скорее всего, введёт ограничения лишь против кучки «непривлекательных олигархов» и чиновников не самого высокого ранга. Объявить санкции в США легко, однако, если потребуется улучшить отношения с Москвой, отменить их таким же образом не позволят законы, подчёркивает издание.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новые санкции США могут коснуться российской авиаотрасли и привести к разрыву действующих в этой сфере контрактов. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов. Он затронул тему американских санкций на форуме «Госзаказ».