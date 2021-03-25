Financial Times рассказала о двух подходах США к санкциям против РФ

Две группировки сформировались в Белом доме по вопросу подхода к составлению пакета новых санкций против России.
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Сторонницей такой жёсткой линии называется Виктория Нуланд, номинированная на пост замгоссекретаря по политическим вопросам, говорится в статье. Она считает, что Белый дом в вопросе о санкциях не должен зависеть от мнения Евросоюза.
Кадровые бюрократы из минфина и госдепа, в принципе согласные с введением санкций, составляют другую группу. Они, подчёркивает газета, обеспокоены потенциальной эффективностью санкций, их возможным негативным влиянием на экономику США и необходимостью учитывать позиции партнёров.
При этом вспоминается ситуация с санкциями против российского предпринимателя Олега Дерипаски и компании «Русал». После их введения в 2018 году последовал рост цен на рынке алюминия. Пришлось их отменять после «косметической перетасовки» акций «Русала».
Другие санкции — за кибератаку против компании SolarWinds — должны быть объявлены 2 июня. Их готовят советник замглавы минфина Элизабет Розенберг и старший директор в совете национальной безопасности Питер Харрелл, уточняет издание.
Financial Times сомневается, что президент США Джо Байден решится вводить серьёзные финансовые санкции. Хотя он и показывает себя сторонником жёсткой линии, скорее всего, введёт ограничения лишь против кучки «непривлекательных олигархов» и чиновников не самого высокого ранга. Объявить санкции в США легко, однако, если потребуется улучшить отношения с Москвой, отменить их таким же образом не позволят законы, подчёркивает издание.
Ранее NEWS.ru сообщал, что новые санкции США могут коснуться российской авиаотрасли и привести к разрыву действующих в этой сфере контрактов. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов. Он затронул тему американских санкций на форуме «Госзаказ».