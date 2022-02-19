Евросоюз осудил обстрелы гражданских объектов на востоке Украины

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Брюссель осуждает обстрелы гражданских объектов на востоке Украины. При этом в Европе не верят в предупреждения самопровозглашённых ЛНР и ДНР о готовящемся нападении Киева на Донбасс, добавил дипломат. Он также выступил с призывом к России начать деэскалацию, сообщает РИА Новости.

ЕС осуждает использование тяжёлого оружия и неизбирательные обстрелы гражданских районов, что явно нарушает минские соглашения и международное право, — заявил Боррель​​​.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что подразделения украинских силовиков обстреляли после полуночи из минометов населённые пункты Коммунаровка и Старомихайловка.

Постпредство России при ОБСЕ ранее выразило своё удивление по поводу реакции руководства организации на происходящее на востоке Украины. В частности, российскую делегацию поразили заявления действующего председателя ОБСЕ Збигнева Рау, который назвал сообщения о подготовке наступления ВСУ дезинформацией. Также удивляет отсутствие реакции на действия ВСУ в сентябре прошлого года, сообщило постпредство на официальной странице в Twitter.