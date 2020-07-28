Евросоюз не откроет границы для россиян как минимум до середины августа

https://static.news.ru/photo/bb7aeb34-d0a1-11ea-b414-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российских туристов не пустят в Евросоюз как минимум до середины августа, когда в очередной раз будет пересмотрен «белый список» стран, для граждан которых европейские государства готовы открыть границы. В обновлённый перечень, который будет обнародован Брюсселем в ближайшие дни, РФ пока не включена.

Решение повременить с этим было принято исходя из оценки эпидемической ситуации.

Россия в этот список пока не будет включаться. К сожалению, статистика говорит, что пока рано, — цитирует ТАСС неназванного представителя делегации одной из стран Евросоюза в Совете ЕС.

Границы большого количества стран по-прежнему закрыты из-за пандемии коронавируса. Вместе с тем, в последние недели ряд государств начали ослаблять пограничный режим. Евросоюз разрешил перемещения в первую очередь внутри содружества.

Тем не менее создан и постоянно расширяющийся «белый список» тех стран, эпидемическая ситуация в которых странами ЕС признана относительно безопасной для того, чтобы разрешить перемещение граждан. В этом вопросе европейские государства договорились действовать согласованно.

Российские же границы пока остаются на замке, хотя ранее были введены исключения для выезда на работу или учёбу, а также для помощи больным родственникам.

Кроме того, как писал NEWS.ru, что с 1 августа РФ частично снимет запрет на международные авиаперелёты. Переговоры ведутся с 30 странами, однако пока удалось договориться только с Великобританией, Турцией и Танзанией. Росавиация учитывает санитарно-эпидемиологические условия в тех государствах, с которыми будут восстановлены полёты, а также принцип взаимности.