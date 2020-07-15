Европейский суд зарегистрировал иск Нидерландов к России по сбитому MH17

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Европейский суд по правам человека зарегистрировал иск Нидерландов против России по поводу сбитого над Донбассом самолёта Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии».

Правительство Нидерландов подало заявление в ЕСПЧ против России. Это связано с крушением 17 июля 2014 года самолёта Boeing, совершавшего рейс MH17 над территорией Восточной Украины. Межгосударственное заявление было зарегистрировано под номером 28525/20, — цитирует ТАСС представителя суда.

Ранее заместитель председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы Пётр Толстой заявил, что намерения Нидерландов переложить вину за крушение Boeing на Россию обречены на провал. По его словам, все предложения о помощи в проведении расследования отвергались, поэтому текущая позиция Гааги как минимум некорректна.

Толстой отметил, что рассмотрение жалобы в ЕСПЧ может занять несколько лет, однако это не так важно, потому что принципиальная позиция российской стороны по данному делу не изменится. Он уточнил, что Россия настаивает на объективном расследовании с учётом сведений, которыми обладают все страны, и всех заключений экспертов, а представленные ранее промежуточные итоги даже у европейцев вызывают множество вопросов.

До этого главред официального научно-аналитического журнала «Бюллетень ЕСПЧ» Юрий Берестнев сообщил, что жалобу Нидерландов против РФ в ЕСПЧ по делу о крушении Boeing (рейс МН17) над Украиной в 2014-м могут принять на рассмотрение через год-полтора с запросами в Министерство юстиции РФ, далее начнётся обмен «состязательными» документами, а это ещё примерно полтора года. Сама процедура может растянуться на 6–10 лет.

Позднее правительство Нидерландов все-таки направило иск в Европейский суд по правам человека против России по делу сбитого Boeing. Родственники погибших подали аналогичную жалобу в этот же суд.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Тогда погибли 298 человек, являвшиеся гражданами 10 государств. По делу проходят четыре фигуранта: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.