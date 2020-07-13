ЕСПЧ может рассматривать жалобу Гааги по МН17 в течение десяти лет

https://static.news.ru/photo/96bb2578-c4eb-11ea-ab77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Ermochenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жалобу Нидерландов против РФ в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по делу о крушении Boieng (рейс МН17) над Украиной в 2014-м могут принять на рассмотрение через год-полтора с запросами в Министерство юстиции РФ, далее начнётся обмен «состязательными» документами, а это ещё примерно полтора года. Сама процедура может растянуться на 6-10 лет, считает главред официального научно-аналитического журнала «Бюллетень ЕСПЧ» Юрий Берестнев.

10 июля 2020 года кабмин Нидерландов распространил заявление, где сообщил о планах подать иск против Москвы в ЕСПЧ в связи с авиакатастрофой. Позже Страсбургский суд подтвердил факт получения жалобы, документ изучают, передаёт РИА Новости. В МИД РФ считают подобные претензии ещё одним ударом по российско-нидерландским отношениям.

Кстати, она (Украина) может попытаться присоединиться к процессу третьей стороной <...> А может, голландцы сообразят сразу жалобу подать одновременно против РФ и Украины. А может, наши сподобятся встречную жалобу подать против Украины. Короче, вариантов много, и история лет на 6-10, — добавил Берестнев.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Тогда погибли 298 человек, являвшиеся гражданами 10 государств. По делу проходят четыре фигуранта: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что решение Нидерландов подать в ЕСПЧ иск по вопросу крушения малайзийского Boeing над Донбассом в 2014 году приведёт к политизации вопроса. Также это значительно затруднит поиск истины. А член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя иск Нидерландов к РФ по делу рейса MH17, напомнил, что основное разбирательство продолжается. Пока нет ни одного доказательства вины России.

Журналисты проекта Bellingcat на своём ресурсе доказывали, что лайнер был сбит ракетой, которую привезли в Донбасс из России. Они нашли в соцсетях множество видео и фотографий, запечатлевших переброску летом 2014 года «Буков» (зенитная установка) российскими солдатами (53-й бригады из Курска) на границу с Украиной. В Bellingcat утверждают, что опознали на кадрах от 17 июля из Донбасса «Бук» 53-й бригады по таким приметам, как следы от закрашенного номера, повреждения резинового брызговика над гусеницей, и единственному отличающемуся от других катку. Cлушания по делу MH17 возобновятся 31 августа 2020 года.

Как писал NEWS.ru, малайзийский самолёт, летевший в 2014 году рейсом МН17, вероятнее всего, был сбит из-под Первомайского, как и предполагалось ранее. Нидерландский прокурор Тейс Бергер отметил, что совместной следственной группой под руководством надзорного ведомства была проведена судебно-медицинская экспертиза. Специалисты также провели необходимые расчёты, чтобы определить место запуска ракеты.