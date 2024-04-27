Евродепутат заподозрила одну из крупнейших стран мира в торговле органами Член ЕП Лексманн: Китай может практиковать принудительное донорство органов

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Член Европарламента (ЕП) от Словакии Мириам Лексманн заподозрила Китай в практике принудительного донорства органов, свои опасения она изложила в обращении к Еврокомиссии, опубликованном на сайте ЕП. Она попросила разъяснить решение ЕС запустить совместную с Китаем программу обучения трансплантологии, почетным гостем которой является профессор Шусен Чжэн. Как указала евродепутат, его обвиняют в причастности к принудительному извлечению органов.

Лексманн отметила, что в 2021 году группа специальных докладчиков ООН и экспертов по правам человека направила совместное письмо правительству Китая из-за подозрений в насильственном извлечении органов. Она обратила внимание, что в 2022 году Европарламент принял резолюцию, в которой выразил обеспокоенность в связи с практикой торговли органами в стране. В документе также содержался призыв к европейским учреждениям пересмотреть условия сотрудничества с китайскими организациями, которые занимаются трансплантологией.

Это в сочетании с запуском «Нового горизонта» — программы обучения трансплантологии между ЕС и Китаем, почетным гостем которой является профессор Шусен Чжэн, китайский хирург-трансплантолог, обвиняемый в причастности к принудительному извлечению органов, вызвало обеспокоенность по поводу того, соответствует ли это распределение финансирования ценностям ЕС, — написала Лексманн.

Евродепутат попросила Еврокомиссию разъяснить, какие механизмы существуют для предотвращения соучастия ЕС в принудительном извлечении органов, а также будет ли комиссия расследовать программы, которые могут способствовать этой преступной практике.

Член Европарламента от Швеции Элен Фрицзон ранее предложила маркировать происхождение нефти и газа, чтобы не допустить поставки из России. В своем обращении к Еврокомиссии она отметила, что антироссийские санкции до сих пор удается обойти, из-за чего российские топливо и нефть попадают на рынки Европы. Фрицзон подчеркнула, что обходу санкций «необходимо положить конец».