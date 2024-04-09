В Европарламенте нашли способ ограничить поставки нефти из России Член ЕП Фрицзон предложила маркировать происхождение нефти и газа

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Член Европарламента от Швеции Элен Фрицзон предложила маркировать происхождение нефти и газа, чтобы не допустить поставки из России. В своем обращении к Еврокомиссии она отметила, что антироссийские санкции до сих пор удается обойти, из-за чего российские топливо и нефть попадают на рынки Европы, пишет Lenta.ru. Фрицзон подчеркнула, что обходу санкций «необходимо положить конец».

Санкции ЕС против России по-прежнему удается обойти. Несмотря на жесткие санкции и запреты на импорт, российская нефть и газ попадают в Европу. <...> Необходимо обеспечить маркировку происхождения всех видов ископаемого топлива, импортируемых в ЕС, чтобы можно было отследить происхождение соответствующих нефти и газа, — пояснила евродепутат.

Она напомнила, что в 2011 году подобная инициатива уже предлагалась: тогда планировали маркировать происхождение продуктов, использующих ископаемые источники энергии. Но после переговоров инициативу не приняли. Евродепутат также поинтересовалась о готовности Еврокомиссии представить ее предложение, чтобы прекратить финансирование российских компаний и полностью соблюсти санкции.

Издание The Economist ранее писало, что альянс России, Китая и Ирана грозит обернуться кошмаром для США и их союзников. В материале отмечалось, что санкционное давление Запада привело к тому, что три страны сплотились, поддержав идею многополярного мира, «где владычествовать Америке будет уже не суждено».