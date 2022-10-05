«Это больше не миф»: Москва готовится к выходу из Совбеза ООН Страны Африки, Азии и Латинской Америки могут стать последней надеждой России, чтобы сохранить за собой право вето

Фото: council.gov.ru

Председатель Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков провел заседание на тему «Запад и ООН. Удар по России под видом реформы?»

Разговоры о возможном лишении России статуса постоянного члена в Совете Безопасности ООН идут еще с февраля этого года, после начала спецоперации на Украине. Но если тогда российские власти не придали этим заявлениям особого значения, то после внесенной на рассмотрение Совбеза проекта резолюции США и Албании в Москве обеспокоились не на шутку. Проект осуждает прошедшие референдумы о присоединении ДНР, ЛНР (чья независимость была признана Москвой в феврале), Херсонской и Запорожской областей к России, а также требует «немедленно вывести войска с территории Украины». Хотя российские власти называют «безумной» идею лишить Россию права вето в Совбезе ООН, вместе с тем они предупреждают, что теперь это вполне может стать реальностью, если не принять необходимые меры. Поговаривают, что на место России может прийти Украина. Как Москва собирается противостоять Западу и какие инструменты она будет использовать?

Голосование в Совбезе прошло 30 сентября, и результаты его были довольно предсказуемыми. Из 15 стран (пяти постоянных членов и десяти — непостоянных, которые избираются раз в два года в порядке ротации) только одна — Россия — выступила против (этого было достаточно, чтобы заблокировать резолюцию). Согласно уставу организации теперь обсуждение документа переместится на Генеральную Ассамблею (ГА). Рассмотрение намечено на вечер 10 октября по времени восточного побережья США (ранее утро 11 октября мск).

Впрочем, США и их союзники уже начали набирать голоса от разных членов ГА, чтобы заручиться поддержкой в пользу антироссийской резолюции. Дипломаты говорят, что американские коллеги засыпают их спамом через электронную почту, мессенджеры, непрерывно звонят на личные мобильные телефоны и даже ловят в коридорах, чтобы получить обещания присоединиться к сторонникам резолюции. ООН стала полем противостояния Москвы и Запада. Дело может дойти до лишения России права вето в Совбезе ООН, заявил председатель комиссии Совета Федераций по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков на заседании «Запад и ООН. Удар по России под видом реформы?», состоявшемся 5 октября.

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press Заседании Совета Безопасности ООН

На Неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН многие страны выступили за реформы Совбеза, которые должны сделать его более представительным и эффективным. Москва согласна с необходимостью реформ, но вместе с тем от своего представительства в пятерке Совбеза и права вето отказываться не намерена. При этом Москва считает, что западные страны могут использовать новые изменения для «удара по России».

Киев требует принять решение, которое приведет к изменению Совета Безопасности ООН, в том числе выводу из него России. Понятно, что киевские заявления отличаются радикализмом, который не воспринимается серьезно многими мировыми участниками. Однако проблема в том, что эти мысли отражают позицию стран Запада. Постепенно в СМИ, политических докладах, специальных меморандумах начинают обсуждать возможность сохранения ООН, при этом вывести оттуда Россию или хотя бы приглушить ее право решающего голоса. Такой сценарий, по словам некоторых специалистов, считается возможным, если Западу удастся объединить примерно 2/3 членов ООН и сделать их участниками такого сговора против Москвы, — отметил Пушков.

Российской стороне, по словам сенатора, играет на руку, что западная позиция, «возможно, мощная, но очень уязвимая». Ведь о двойных стандартах западных стран хорошо осведомлены «незападные» страны.

Отличительной чертой таких кампаний против России является создание иллюзии, будто бы Россия во всем виновата. Все помнят, как США и их союзники начинали агрессию против Ирака, страны НАТО бомбили Ливию и поддерживали террористические организации в Сирии. Этот двойной стандарт очень заметен, когда обвиняют нас в нарушении принципов. Кто нас судит? Эти же государства сами нарушали все принципы и нормы международного права на протяжении только последних 20 лет как минимум в пяти — семи местах. Но делают вид, будто они к этому не причастны. А все острие и усилия направлены против России, — отметил Пушков.

Фото: council.gov.ru Председатель комиссии Совета Федераций по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков на заседании «Запад и ООН. Удар по России под видом реформы?»

Выход России из Совбеза ООН когда-то казался мифом. Однако сегодня власти беспокоятся, что есть определенные политические силы, которые могут «превратить этот миф в реальность». Поэтому в Совфеде задумались над тем, как можно противостоять этим действиям.

Сейчас как никогда велико влияние незападного мира. Не стоит забывать, что организация все же состоит из 193 государств. При этом западный мир как таковой составляют 35 стран. Еще примерно 35 государств можно назвать нашими союзниками. Поэтому коллективный Запад в любом случае не получает преимущественного большинства. Но если не предпринимать никаких усилий и пустить все это дело на самотек, может возникнуть очень неприятная ситуация. Поэтому мы намерены сейчас активизировать наши информационные усилия с теми государствами, которые играют хоть и не решающую, но заметную роль в ООН. Антироссийские идеи не получат поддержки у африканских стран (не стоит недооценивать Африку, они составляют 53 государства – это больше четверти всех членов ООН). Не поддержат их и азиатские страны, а также часть латиноамериканских стран. Но многое будет зависеть именно от нас и правильности нашей разъяснительной работы, — заключил Пушков.

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя

Посол РФ при ООН Василий Небензя в среду разослал неопределившимся коллегам собственное письмо, в котором предстоящее 10 октября голосование называется «клоунадой», а процесс подготовки к нему «политизированным и провокационным развитием событий». Именно такого мнения придерживаются российские власти, которые не одобряют целей и действий западных стран. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, «Совбез не будет Совбезом», если из него исключат Россию. Она подчеркнула, что организация создавалась не для того, чтобы исключать оттуда «того, кто мешает», а для поисков компромисса и решений.

Основатели ООН создавали организацию как площадку для нахождения развязок между странами, регионами, политическими силами, находящимися на диаметрально противоположных позициях. Сегодня активно внушается миф относительно того, что Совбез ООН или любой другой орган организации должен быть органом, объединяющим единомышленников в вопросе политической позиции. Нет! Это место, где собираются единомышленники в плане отношения к международному праву и ООН. В этом смысле мы должны быть едины. Но это совершенно не значит, что там должна исповедоваться только одна концепция. Это место, где люди с различными диаметрально противоположными точками зрения должны находить компромиссы, находить выходы из ситуации, задействуя для этого и право, и дипломатию, и политический инструмент, — отметила Захарова.

Но остается вопрос: как тогда Россия, которая во всех своих заявлениях опирается на международное право и резолюции ООН, будет обосновывать присоединение новых территории к России, что в организации считают нарушением всех международных норм. Захарова подчеркнула, что и в этой ситуации Москва ссылается на те же резолюции ООН.

Фото: council.gov.ru Официальный представитель МИД России Мария Захарова