https://static.news.ru/photo/67d974d6-64dc-11ea-a60e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Caroline Seidel/ dpa/Global Look Press

Эстония вводит режим ЧС из-за пандемии коронавируса. Он продлится до 1 мая, пока кабмин не примет другое решение.

Запрещены публичные мероприятия, школы переводятся на дистанционное и домашнее обучение. Работу детсадов определяют руководители учреждений. Приостанавливается с 16 марта обучение по интересам. Необходимость действий будет оцениваться каждые две недели.

Мы оказались в ситуации, когда каждый человек должен внести свой вклад в защиту здоровья населения. Я понимаю то неудобство, которое объявление чрезвычайного положения причиняет всем нам, однако на чаше весов защита не только здоровья, но и жизни людей, — приводит слова премьер-министра Юри Ратаса пресс-служба правительства.

При въезде в старун люди должны будут заполнять анкеты и указывать, откуда они прибыли. В аэропортах и портах устанавливается санитарный контроль. Приостанавливается продажа билетов на круизные рейсы Таллин — Стокгольм — Таллин. Люди, прибывающие из стран высокого риска, на две недели помещаются на карантин.

Музеи кинотеатры закрываются до 1 мая. Запрещены выступления, концерты, конференции, спортивные соревнования. Вводится запрет на посещение в учреждениях социальной опеки, тюрьмах, больницах. На сегодня в Эстонии зарегистрированы 27 случаев коронавируса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Нью-Йорк вводит режим ЧС и переводит часть работников на дистанционный режим. До 12 апреля отменяются все шоу на Бродвее.