Евросоюз пытается заставить Ливию забыть о России

Европейский союз намеревается исключить спикера восточноливийского парламента (Палаты представителей) Агилу Салеха из санкционных списков, чтобы восстановить свою роль в урегулировании ливийского вооружённого конфликта. Председатель законодательного органа, на легитимность которого долгое время опирался командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, является предметом интереса и российской дипломатии, что наталкивает на мысль о желании ЕС поконкурировать с Москвой за инициативу в Ливии.

О том, что европейские структуры хотели бы перейти от неуверенности к активной дипломатии на ливийском направлении, агентству Reuters сообщили дипломаты в Брюсселе. По их словам, власти Италии, Франции и Германии вместе с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем хотели бы продемонстрировать своё единство по поводу того, что происходит в бывшей Джамахирии, и отстоять свои интересы.

У ЕС есть возможность двигаться вперёд. Боррель требует от стран Евросоюза осознать, насколько близка и насколько важна Ливия, — заявил агентству один из дипломатических собеседников.

По словам этих источников, страны ЕС работают над отменой ограничительных мер против Агилы Салеха, главы Всеобщего национального конгресса в Триполи Нури Абу Самейна, а также бывшего премьера в Триполи Халифы Гвейла.

Мы движемся к исключению Салеха из чёрного списка. Это позволяет нам послать некоторый сигнал странам-спойлерам, потому что с ним разговаривают все, — говорит ещё один источник Reuters.

Агила Салех MFA Russia/via Globallookpress.com

О том, что ЕС должен отменить санкции против спикера Палаты представителей, заявил в конце августа глава Комитета по иностранным делам этого законодательного органа Юсеф аль-Акури. Тогда он обратил внимание, что это поможет подчеркнуть «важность ЕС» в том, что касается обеспечения стабильности в Ливии. Аль-Акури подтвердил «стремление Палаты представителей поддерживать постоянную координацию с Евросоюзом».

Санкции против Салеха, Гвейла и Абу Самейна Брюссель ввёл четыре года назад — в апреле. Формальной причиной стало создание с их стороны препятствий для реализации Схиратского соглашения (17 декабря 2015 года) о формировании новых органов власти в Ливии. На базе этого документа возникло Правительство национального согласия (ПНС), которое возглавляет в настоящее время Фаиз Сарадж. Санкционный пакет, который в 2016 году включил в себя запрет на поездки и заморозку финансовых активов, неоднократно продлевался европейскими структурами.

По оценкам, которые приводит научный сотрудник нидерландского института международных отношений «Клингендаль» Джалел Харшауи, сейчас существует консенсус по поводу того, что времена Хафтара уходят в прошлое. В связи с этим многие международные игроки, которые некогда поддерживали командующего ЛНА, в том числе Россия и Египет, пытаются заново расставить акценты в своей политике. Салех является в этом смысле менее опасной фигурой с точки зрения управления рисками. Ставка на него означает курс на дипломатические усилия.

По словам Харшауи, учитывая эту реальность, другие государства, в том числе европейские, постепенно присоединяются к этой — уже намеченной тенденции. Как отмечает аналитик, для сторон, которые заинтересованы в урегулировании, важно иметь одного или нескольких собеседников на политической арене Восточной Ливии, которые не имеют непосредственного отношения к Хафтару — безусловному стороннику силового сценария. Однако попытка Евросоюза заговорить с Салехом может означать начало конкурентных отношений с российской стороной, которая, как говорят российские эксперты, приложила руку к его дипломатическим инициативам. Не исключено, что многое в этом смысле могут прояснить консультации России и Франции по Ливии, которые пройдут 11 сентября в Москве.