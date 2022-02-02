Ереван обвинил Баку в неготовности к мирному урегулированию отношений

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе пресс-конференции с австрийским коллегой Александром Шалленбергом в Ереване заявил, что из Азербайджана поступают довольно негативные сведения по поводу урегулирования ситуации в Карабахе. По его словам, Баку препятствует работе международных организаций в регионе.

Думаю, что весь мир видел, что Армения готова и хочет строить мир в регионе, решить все проблемные вопросы. Об этом мы заявляли и писали в программе правительства. И народ Армении, по сути, проголосовал за этот мир, — сказал Мирзоян.

Глава армянского МИД подчеркнул, что «антиармянская агрессивная риторика» не создаёт конструктивную атмосферу. При этом, по его словам, Ереван выполнил свои обязательства в соответствии с трёхсторонними договорённостями лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября прошлого года и передал Баку карты минных полей, так как он «не заинтересован в новых смертях». В связи с этим армянская сторона потребовала аналогичный подход от азербайджанских властей.

Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что РФ обеспокоена тем, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ не могут побывать в Карабахе. Он выразил надежду на скорейшую организацию поездки представителей организации в регион.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что среди стран Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, США и Франция, нет солидарности, а отношения между тройкой осложнились. По его словам, государства не могут договориться между собой. Кроме того, глава государства отметил, что нынешняя администрация США поддерживает Армению.

Азербайджанский лидер выступил против вмешательства МГ ОБСЕ в вопрос карабахского урегулирования, так как считает его решённым. В то же время официальный Ереван, наоборот, призывает к возобновлению переговорного процесса с участием сопредседателей организации, так как проблема не устранена.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года.