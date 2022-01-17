В Москве озаботились отсутствием миссии ОБСЕ в Карабахе

Россия озаботилась тем, что сопредседатели Минской группы (МГ) ОБСЕ не могут побывать в Карабахе, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич на онлайн-брифинге в МИА «Россия сегодня». При этом он выразил надежду на скорейшую организацию поездки представителей организации в регион.

Что нас заботит? Что тройке сопредседателей до сих пор не удаётся побывать в регионе, ознакомиться с ситуацией и наметить конкретные меры по содействию сторонам в налаживании контактов между людьми, решению гуманитарных проблем, — заявил Лукашевич.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что среди стран Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, США и Франция, нет солидарности, а отношения между тройкой осложнились. По его словам, они не могут договориться между собой. Кроме того, он отметил, что нынешняя администрация США поддерживает Армению. Азербайджанский лидер выступил против вмешательства МГ ОБСЕ в вопрос карабахского урегулирования, так как считает его решённым. В то же время официальный Ереван, наоборот, считает необходимым возобновление переговорного процесса в рамках сопредседателей организации, считая, что проблема не устранена.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года.