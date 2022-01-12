Глава Азербайджана республики Ильхам Алиев, говоря о прошлогоднем конфликте с Арменией заявил, что Россия во время войны была нейтральна, США при администрации Донльда Трампа – не были намерены заниматься этим вопросом, а Франция заняла однозначно проармянскую позицию, но сегодня Париж уже принял итоги войны. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.

Нельзя смешивать политику с эмоциями, Франция поняла, что совершила ошибочный шаг, потеряла доверие нашей общественности. Шаги Парижа по нормализации отношений с Баку встречены нами позитивно, — сказал Алиев.

Среди стран МГ ОБСЕ нет солидарности, отношения между тройкой осложнились. Они не могут даже договориться между собой, добавил Алиев. Кроме того, он отметил, что нынешняя администрация США поддерживает Армению.

И это их личное дело. Мы, как говорится, просто высказываем своё мнение, и, конечно же, будем это учитывать в нашей политике, — резюмировал глава республики.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года.