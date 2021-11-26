МИД Азербайджана: Баку ждёт от Еревана взаимных шагов для достижения мира

Азербайджан ожидает взаимных шагов от Армении в направлении достижения мира, заявил министр иностранных дел АР Джейхун Байрамов в ходе выступления на 25-м заседании Совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ашхабаде. По его словам, 44-дневная война изменила ситуацию в регионе, сформировала новые реалии. Сейчас основой представлений Баку о будущем является достижение мира, развития и прогресса, передаёт Sputnik Азербайджан.

На этом этапе необходима полная реализация трёхсторонних заявлений. Азербайджан ожидает взаимных шагов от Армении в направлении достижения мира, — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Он напомнил, что согласно сделанным накануне на встрече в Сочи заявлениям, восстановление коммуникаций, открытие железных и автомобильных дорог в регионе обеспечит мир и стабильность, будет способствовать развитию торговли и транспортного потока через Армению и Азербайджан.

Инициативой в этом контексте является Зангезурский коридор, обладающий потенциалом для улучшения связи в Транскаспийском международном среднем коридоре Восток — Запад, — заключил Байрамов.

Ранее в МИД Азербайджана назвали позитивными результаты встречи президента страны Ильхама Алиева с российским лидером Владимиром Путиным и премьером Армении Николом Пашиняном в Сочи. В ведомстве отметили, что заявление, подписанное по итогам переговоров, полностью соответствует позиции Баку.

Во внешнеполитическом ведомстве республики добавили, что азербайджанские власти будут и далее предпринимать шаги в данном направлении, в том числе по реализации заявления, подписанного в Сочи.

Путин, Алиев и Пашинян провели встречу по вопросам урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией 26 ноября. Она длилась около трёх часов. Обсуждались вопросы, касающиеся выполнения заявления от 9 ноября 2020 года о прекращении огня, механизма демаркации границы, разблокировки экономических и транспортных связей в регионе. По итогам встречи было подписано заявление, подтверждающее приверженность сторон ранее достигнутым договорённостям.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.