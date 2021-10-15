Эрдоган: Турция продолжит бороться и с террористами, и с Дамаском

Анкара решительно настроена продолжать борьбу в Сирии как с «террористическими группировками» курдов, так и с официальным Дамаском. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после пятничной молитвы, передаёт ТАСС.

По словам Эрдогана, в Сирии действуют силы самообороны сирийских курдов и РПК (запрещённая в Турции Рабочая партия Курдистана). Он также обвинил США в том, что те раздувают там терроризм, помогая повстанцам.

До какого-то момента мы терпели, и в последний раз двое наших полицейских стали жертвами [нападения РПК и СНС]. В предстоящий период наша борьба с ними будет продолжаться совсем по-другому. Мы будем вести борьбу как с террористическими организациями, которых поддерживают США, так и с силами режима [президента Сирии Башара Асада]. Мы решительно настроены в этом вопросе, — цитирует его агентство.

10 октября некие вооружённые формирования обстреляли колонну вооружённых сил Турции у населённого пункта Мари в районе Азаза в провинции Алеппо. Выстрелом из противотанкового ракетного комплекса был поражён бронеавтомобиль «Кирпи». В Турции обвинили в обстреле курдов, однако те отрицают свою причастность.

Ранее Эрдоган заявило «переполненной чаше терпения» Анкары из-за последних «вылазок террористов» в Сирии. По его словам, республика в ближайшее время ликвидирует эту угрозу своими силами.