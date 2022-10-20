Эрдоган призвал требовать компенсацию от Армении за ущерб в Карабахе Эрдоган: Баку должен требовать компенсации от Еревана за разрушения в Карабахе

Фото: president.az

Реджеп Тайип Эрдоган

Армения должна выплатить Азербайджану компенсацию за ущерб в Карабахе, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Политик подчеркнул, что речь идет о масштабных разрушениях Карабаха и Восточного Зангезура за почти 30 лет армянской оккупации, передает «Интерфакс-Азербайджан». Эрдоган в Джабраиле на совместном заявлении с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым напомнил, в частности, что произошло и с этой территорией.

Разве соответствующие международные организации не приезжали и не видели эту сцену? Почему бы им не приехать, они увидят, что они (Армения — NEWS.ru) сделали с Джабраилом и остальным Карабахом во время армянской оккупации, которую поддерживал Запад. Конечно, они не хотят всего этого видеть, — говорит турецкий лидер.

Эрдоган добавил, что эти самые организации в курсе происходящего. Поэтому, заключил политик, необходимо требовать компенсацию.

Ранее Ильхам Алиев и его турецкий коллега открыли Зангиланский международный аэропорт. Этот город перешел под контроль Баку в результате боевых действий в Карабахе осенью 2020 года.

Утром 20 октября самолет с турецким президентом на борту приземлился в Зангиланском аэропорту. Алиев встретил Эрдогана у трапа. Также в аэровокзале в честь высокого гостя выстроился почетный караул.