Эрдоган принял председателя Высшего госсовета Ливии

Президент Турции Реджеп Эрдоган 27 августа принял председателя Высшего государственного совета Ливии Халеда аль-Мишри.
Об этом
ВГС был создан в 2016 году на основе исламистского Всеобщего национального конгресса. По замыслу ООН, орган должен исполнять консультативные функции, по сути являясь альтернативным парламентом.
Гражданская война в Ливии началась в 2011 году после убийства многолетнего лидера страны Муаммара Каддафи. В настоящее время в Ливии действуют два органа исполнительной власти. Международное сообщество признаёт правительство Фаиза Сараджа. На востоке страны находится временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, который поддерживает 76-летний фельдмаршал Халифа Хафтар.
В конце июля Эрдоган в Стамбуле встречался с Сараджем, передавал NEWS.ru. Подробности переговоров не раскрывались.
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