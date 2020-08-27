Эрдоган принял председателя Высшего госсовета Ливии

https://static.news.ru/photo/f5410102-e87d-11ea-a78c-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: tccb.gov.tr

Президент Турции Реджеп Эрдоган 27 августа принял председателя Высшего государственного совета Ливии Халеда аль-Мишри.

Об этом сообщил телеканал A Haber. Встреча прошла во дворце «Вахдеттин» в Стамбуле, в мероприятии также поучаствовал спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп. По итогам встречи стороны не сделали заявлений.

ВГС был создан в 2016 году на основе исламистского Всеобщего национального конгресса. По замыслу ООН, орган должен исполнять консультативные функции, по сути являясь альтернативным парламентом.

Гражданская война в Ливии началась в 2011 году после убийства многолетнего лидера страны Муаммара Каддафи. В настоящее время в Ливии действуют два органа исполнительной власти. Международное сообщество признаёт правительство Фаиза Сараджа. На востоке страны находится временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, который поддерживает 76-летний фельдмаршал Халифа Хафтар.

В конце июля Эрдоган в Стамбуле встречался с Сараджем, передавал NEWS.ru. Подробности переговоров не раскрывались.