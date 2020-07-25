Эрдоган провёл в Стамбуле встречу с главой ПНС Ливии Сараджем

https://static.news.ru/photo/352336b4-ce8e-11ea-b924-fa163e074e61_660.jpg Файез Саррадж и Реджеп Тайип Эрдоган Фото: tccb.gov.tr

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж провели переговоры в Стамбуле.

Подробности встречи неизвестны. Визит главы ПНС Ливии не был анонсирован, его не было в графике турецкого президента. Встреча политиков прошла за закрытыми дверями во дворце «Вахдеттин».

Гражданская война в Ливии началась в 2011 году после убийства многолетнего лидера страны Муаммара Каддафи. В настоящее время в Ливии действуют два органа исполнительной власти. Международное сообщество признаёт правительство Фаиза Сараджа. На востоке страны находится временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, который поддерживает 76-летний фельдмаршал Халифа Хафтар.

Обе стороны конфликта пользуются поддержкой разных государств. Считается, что Хафтару помогают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет. Сторону официального правительства в Триполи заняли Турция, Италия и Катар.

NEWS.ru писал, что глава МИД РФ Сергей Лавров 21 июля обсудил ситуацию в Ливии со своими египетским коллегой Самехом Шукри.