Эрдоган предложил Путину провести переговоры с Зеленским в Турции

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (слева) во время встречи в Сочи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна может стать площадкой для переговоров между лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что украинский кризис должен быть разрешен именно путем диалога, передает РИА Новости.

Несмотря на трудности на местах, я также твердо убежден в том, что украинский кризис будет урегулирован за столом переговоров. Я еще раз напомнил господину Путину, что мы можем провести его встречу с господином Зеленским, — цитирует агентство турецкого президента.

Эрдоган добавил, что Анкара будет продолжат развивать отношения с Россией во всех областях. В частности, в ходе переговоров в Сочи стороны подписали «дорожную карту» по экономическому сотрудничеству и намерены довести товарооборот до $100 млрд.

Кроме того, Эрдоган рассказал об обсуждении с Путиным применения в Турции российской карты «Мир». По его словам, в этом вопросе есть «серьезные подвижки». Возможность использования карты «Мир» сделает еще более комфортным отдых в Турции российских туристов.

Ранее сообщалось, что Путин и Эрдоган договорились о начале частичной оплаты в рублях поставок российского газа в Турцию. Читатели турецкого издания Haber7 это решение поддержали, отметив, что договоренность может положить конец господству американской и европейской валют. Они также сочли Россию более честной, нежели США и ЕС.