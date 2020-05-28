Эрдоган объявил о значительном ослаблении карантина в Турции

https://static.news.ru/photo/72722d6e-a10b-11ea-a19a-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: tccb.gov.tr

Турция с 1 июня будет потихоньку снимать ограничительные меры, которые были введены из-за пандемии коронавируса, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

С 1 июня будет полностью снят запрет на передвижение между городами. С этого дня также откроются пляжи и национальные парки, — отметил политик на пресс-конференции в Стамбуле.

Кроме того, в республике владельцы ресторанов, кафе, спа-салонов смогут снова принимать клиентов. Однако они смогут работать только до 22:00 по местному времени, передаёт ТАСС.

Сейчас в мире более 5,7 млн заразились COVID-19, более 359 тысяч умерли, более 2,5 млн выздоровели. В России насчитывается более 379 050 подтверждённых случаев COVID-19. Выздоровели 150 993 пациента, жертвами опасного заболевания стали 4142 человека.

Ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа рассказал об открытии туристического сезона. По его словам, в страну не пустят путешественников из государств, где случаев коронавируса больше, чем в стране назначения. Он отметил, что сезон начнётся только с внутреннего туризма.

Как писал NEWS.ru, власти Турции начали восстанавливать туристическую отрасль. Страна отказалась принимать туристов из России и других стран, где ещё фиксируют немало случаев заражения коронавирусом.