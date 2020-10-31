Эрдоган: исламофобия должна быть приравнена к антисемитизму

https://static.news.ru/photo/c3ac8382-1c80-11eb-9d42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Враждебность к исламу должна быть приравнена к отношению к антисемитизму после Холокоста, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер обратил внимание, что права мусульман в Европе систематически нарушаются, прав и свобод у них становится всё меньше. Такой подход, по его словам, является угрозой для всего будущего человечества, так как разрушает культуру сосуществования людей с разным вероисповеданием, передает РИА Новости.

Как боролись с антисемитизмом после Холокоста, так же сегодня следует бороться с враждебностью к исламу, — заявил Эрдоган в ходе выступления на видеоконференции «Геноцид: уроки, извлеченные из Сребреницы».

Как сообщал NEWS.ru, 31 октября президент Франции Эммануэль Макрон осудил бойкот французских товаров, объявленный исламскими странами. Он отметил, что считает кампанию по этому бойкоту «недостойной и недопустимой».

Таким образом Макрон ответил на призыв, который сделал ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, призвавший турецких граждан отказаться от покупки товаров, произведённых во Франции.

Всплеск исламофобии во Франции связан с недавними нападениями радикальных исламистов на людей. Ранее экстремист отрезал французскому учителю голову в коммуне Конфлан-Сент-Онорин. Полиция застрелила мужчину. Поводом для совершения преступления стали карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные в Charlie Hebdo, которые учитель показывал на уроках, рассказывая о свободе слова.

Макрон, комментируя пикировку с Эрдоганом, заявил, что отношение к мусульманам во Франции не отличается от отношения к представителям других конфессий. Макрон призвал не усматривать участия властей Франции в том, что публикует независимая французская пресса. Французский лидер при этом признал, что не будет осуждать проявления свободы слова, так как обязан защищать эти права и свободы на посту главы государства.