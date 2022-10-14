Эрдоган анонсировал создание в Турции международного газового хаба

Фото: Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (слева)

Анкара и Москва договорились о создании международного газового хаба, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Наиболее подходящим местом дня него, как подчеркнул турецкий лидер, является район Фракия в европейской части страны, передает РИА Новости.

Вместе с господином Путиным мы поручили нашему Министерству энергетики и природных ресурсов и соответствующему учреждению с российской стороны провести совместное исследование. Они проведут это исследование. Где будет наиболее подходящее место, там, надеюсь, мы и создадим этот распределительный центр (по газу. — NEWS.ru), — заявил турецкий лидер.

Он подчеркнул, что в Турции есть национальный распределительный центр, который впоследствии станет международным распределительным центром. Министерство энергетики и природных ресурсов страны вместе с российской стороной проработают этот вопрос и затем будет сделан следующий шаг, подчеркнул Эрдоган.

По словам турецкого президента, на переговорах присутствовал глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Ранее Путин в ходе встречи с Эрдоганом в Астане предложил ему создать в Турции газовый хаб для эффективного регулирования цен. Нынешнюю стоимость голубого топлива российский лидер назвал заоблачной.