Эрдоган: если Путин что-то задумал, он так и сделает

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Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал прошедшие в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях референдумы о присоединении к России. Он выразил «беспокойство» по поводу того, что эти регионы могут стать частью РФ, поскольку, по его словам, российский лидер Владимир Путин всегда осуществляет задуманное, сообщает агентство Anadolu.

Это может произойти, потому что господин Путин, которого я знаю, если он что-то задумал, он так и сделает, и такая ситуация есть, — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер добавил, что по этой причине придает большое значение переговорам, которые планирует провести с президентом России в ближайшее время.

Я надеюсь, что мы оставим этот вопрос в той точке, до которой он дошел, и перейдем к дипломатии, — заявил Эрдоган.

Жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей ранее абсолютным большинством проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации. В ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.

В Совфеде разъяснили, что порядок вхождения новых регионов в состав России будет аналогичен опыту присоединения Крыма и Севастополя. После принятия декларации о независимости Херсонской и Запорожской областей, ЛНР и ДНР будут заключены договоры между ними и Россией об образовании новых субъектов, которые закрепят федеральным конституционным законом.