Эксперты сообщили о новом списке стран для открытия авиасообщения

Эксперты в области авиаперевозок сообщили о возможном открытии авиасообщения с семью странами.
Правительство России рассматривает возможность открытия авиасообщения с Венгрией, Францией, Кипром, Мальтой, Египтом (только Каир), Иорданией и Китаем (только Шанхай),
Как отметили на портале, возможность открытия перелётов обсуждалась на заседании оперативного штаба 18 августа 2020 года. Росавиации и Роспотребнадзору было поручено проработать возможность открытия авиасообщений с этими странами.
Однако окончательное решение не было принято. Возможности открытия авиасообщения с назваными странами обсудят на следующем заседании оперштаба 25 августа 2020 года.
Отмечается, что с 1 августа 2020 года Россия открыла авиасообщения с Турцией, Великобританией и Танзанией.
Как писал NEWS.ru ранее, одиннадцать стран заявили о готовности принять туристов из России. Это Египет, ОАЭ, Куба, Мексика, Мальдивы, Доминикана, Кения, Танзания, Мальта, Хорватия и Черногория. Отмечается, что глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что Россия ведёт переговоры с 30 государствами о возобновлении авиарейсов.
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