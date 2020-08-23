Эксперты сообщили о новом списке стран для открытия авиасообщения

https://static.news.ru/photo/baa6b62a-e591-11ea-9135-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joachim Sielski via www.imago-im/www.imago-images.de/ GlobalLookPress

Эксперты в области авиаперевозок сообщили о возможном открытии авиасообщения с семью странами.

Правительство России рассматривает возможность открытия авиасообщения с Венгрией, Францией, Кипром, Мальтой, Египтом (только Каир), Иорданией и Китаем (только Шанхай), сообщают «Известия».

Как отметили на портале, возможность открытия перелётов обсуждалась на заседании оперативного штаба 18 августа 2020 года. Росавиации и Роспотребнадзору было поручено проработать возможность открытия авиасообщений с этими странами.

Однако окончательное решение не было принято. Возможности открытия авиасообщения с назваными странами обсудят на следующем заседании оперштаба 25 августа 2020 года.

Отмечается, что с 1 августа 2020 года Россия открыла авиасообщения с Турцией, Великобританией и Танзанией.

Как писал NEWS.ru ранее, одиннадцать стран заявили о готовности принять туристов из России. Это Египет, ОАЭ, Куба, Мексика, Мальдивы, Доминикана, Кения, Танзания, Мальта, Хорватия и Черногория. Отмечается, что глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что Россия ведёт переговоры с 30 государствами о возобновлении авиарейсов.