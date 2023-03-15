Эксперт усмотрел «защиту торговых путей» в учениях России в Омане Военный эксперт рассказал, что учения ВМФ России в Омане необходимы для отработки защиты торговых путей

Фото: Xiong Libing/Xinhua/Global Look Press

Совместные военно-морские учения России, Китая и Ирана в Оманском заливе призваны отработать единой сигнальной системы и маневрирования между флотами стран-участниц, заявил NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, все это должно быть приведено к единому знаменателю, чтобы понимать маневры и намерения друг друга.

Будет отрабатываться и совместный поиск подводных лодок условного противника. Так как Оманский залив, это крайне важный торговый узел, через который способны проходить самые крупные танкеры и в принципе, достаточно интенсивное морское движение. Нам просто необходимо отрабатывать защиту наших торговых путей, — заявил Литовкин.

Он добавил, что также будет отрабатываться совместное спасение людей на воде и оказание помощи в критической ситуации.

Отмечается, что маневры пройдут с 15 по 19 марта и будут называться «Пояс морской безопасности — 2023».

С 17 по 27 февраля в южной части акватории Индийского океана прошли совместные военно-морские учения ВМФ России, ВМС НОАК и ВМС ЮАР. От России участвовал отряд кораблей Северного флота в составе среднего танкера «Кама» и новейшего фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков», который находится в первом дальнем походе с гиперзвуковым ракетным комплексом «Циркон» на борту.