Эксперт рассказал о важной победе Путина на саммите в Женеве

https://static.news.ru/photo/0fff9046-cf5d-11eb-9e1f-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден на саммите в Женеве договорились начать переговоры по стратегической стабильности. Это является победой российской дипломатии и главы государства. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Что можно считать победой российской дипломатии? Это заявление о стратегической стабильности. Российская дипломатия давно ставила этот вопрос перед каждой администрацией США, — рассказал эксперт.

По его мнению, уступки американцев в этом вопросе вызваны чисто экономическими соображениями. Эксперт считает, что администрации предыдущих лидеров — Дональда Трампа и Барака Обамы — исходили из того, что в США много денежных средств и они потянут модернизацию триады стратегических вооружений. Новая администрация решила пересмотреть эту стратегию.

Это важная победа российской стороны. Этот один гол или 1:0 в нашу пользу, — добавил Васильев.

Ранее Трамп заявил, что российско-американский саммит в Швейцарии стал успешным только для Москвы. Он добавил, что Вашингтон не мог ничего сделать для остановки «Северного потока — 2», хотя это было важно.

Переговоры лидеров России и США прошли в Женеве 16 июня. По итогам встречи Путин и Байден провели пресс-конференции. Российский лидер заявил, что на переговорах не было никакой враждебности. Позже представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что встреча прошла «скорее со знаком плюс».