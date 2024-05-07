Эксперт рассказал, как на Украину попадают военнослужащие ВС Франции Эксперт Бартош: французских военных отправляют на Украину под видом легионеров

Фото: marine_corps/Flickr.com/Global Look Press

Полубригада Французского Иностранного легиона

Париж может отправлять на Украину французских кадровых военных под видом бойцов Иностранного легиона, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт, член-корреспондент академии военных наук Александр Бартош. По его мнению, таким образом президент Пятой республики Эммануэль Макрон надеется избежать ответственности за их возможную гибель.

Макрону придется лавировать, прибегать иногда и к обману собственного Сената и Национального Собрания, чтобы скрыть использование французских граждан-военнослужащих на Украине. Все это будет делаться под знаменем Иностранного легиона, так как его участники официально не являются гражданами Франции, — объяснил эксперт.

Он добавил, что сами легионеры в зоне боевых действий на Украине могли бы использоваться в качестве легкой пехоты. Для более сложных задач, например, управления высокотехнологичным оружием и военной техникой, у них нет компетенций, считает аналитик.

Легион в основном использовался в Африке для утверждения колониальных интересов Франции в ее прежних колониях и там сталкивался с противником, находящимся на невысоком уровне военного оснащения. Воюя с плохо оснащенным врагом, Иностранный легион не получил необходимого опыта ведения современных высокотехнологичных войн, — заметил он.

Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил, что Франция отправила солдат из Иностранного легиона на Украину. По его словам, военные, набранные из 3-го французского пехотного полка, развернуты в Славянске. При этом МИД Франции опроверг сообщения об отправке солдат из Легиона в зону СВО, подчеркнув, что подобные сообщения являются частью кампании по дезинформации.