Эксперт оценил последствия пандемии для экономики Евросоюза

https://static.news.ru/photo/b84d164c-b16d-11ea-8264-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ricardo Castelan Cruz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Евросоюз пострадает от последствий пандемии коронавируса сильнее других стран и регионов. Однако экономический кризис не остановит евроинтеграцию, считает руководитель Центра европейских исследований НИИ мировой экономики и международных отношений РАН Юрий Квашнин.

При этом, по его мнению, роль ЕС роль в мировой экономике будет снижаться.

По номинальному ВВП Европейский союз опустится со второй строчки на третью, пропустив вперёд не только Соединённые Штаты, но и Китай, — предрёк Квашнин, его слова приводит РИА Новости.

Он напомнил, что эксперты Европейского центрального банка (ЕЦБ) оценивают экономический спад в Евросоюзе в диапазоне от 5 до 12%. При этом полное восстановление, по его мнению, произойдёт не раньше 2022 года.

По его словам, кризис приведёт к разбалансировке государственных финансов. Во всех странах еврозоны по итогам 2020 года дефицит бюджета может превысить 3% ВВП, уточнил Квашнин.

Особенно ощутимым станет усиление социальных противоречий, добавил он. Это связано с тем, что «прежний социальный контракт, при котором каждое следующее поколение европейцев жило лучше предыдущего, более не действует».

Тем не менее, в нынешних условиях в основе евроинтеграции «лежит не максимизация прибыли, а, скорее, минимизация убытков». В связи с этим выход из Евросоюза несёт для его нынешних членов больше угроз, чем возможностей, высказал уверенность эксперт.

Квашнин подчеркнул, что европейские элиты в условиях коронавирусного кризиса готовы действовать сообща. Так ЕЦБ запустил экстренную программу выкупа облигаций на сумму €1,35 трлн. Кроме этого выделен пакет финансовой помощи на €540 млрд, обсуждается также создание общеевропейского фонда на €750 млрд в дополнение к семилетнему бюджету Евросоюза на 2021-2027 годы.

Вместе с тем, Квашнин усомнился в том, что предпринимаемые ЕС меры смогут заложить основу для будущего роста. Он объяснил это тем, что создаваемый фонд «позиционируется как инвестиции в будущее», но точный размер расходов пока не оговорен.

Велики опасения, что это станет очередным инструментом для латания бюджетных дыр, — предположил эксперт.

Ранее, как писал NEWS.ru, председатель ЕЦБ Кристин Лагард сообщила, что экономика еврозоны в 2020 году из-за пандемии коронавируса сократится на 8–12%. По её словам, «мягкий» сценарий, в котором отрицательный рост был оценён в 5%, уже неактуален. Вместе с тем Лагард заверила, что нового европейского долгового кризиса не произойдёт.