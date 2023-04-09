Экс-советник Пентагона назвал точку, с которой ВС РФ начнут наступления Полковник Макгрегор: Артемовск станет основной точкой для ударов в северном и западном направлениях

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Танк Т-90М «Прорыв» ведет стрельбу по позициям ВСУ в южном секторе спецоперации

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил в интервью на YouTube-канале журналиста Стивена Гарднера, что Артемовск (он же Бахмут) станет основной точкой для наступления в северном и западном направлениях. ВСУ же могут существенно потерять в ресурсах в том числе из-за отсутствия нормального снабжения.

Как только земля подсохнет, Бахмут станет ключевой точкой, из которой россияне смогут наступать в северном и западном направлениях. <...> Город стал новым центром притяжения в этом смысле, — сказал офицер.

Ранее командир батальона группы «Восток» Александр Ходаковский подтвердил, что командование ВС РФ с целью подготовки к отражению контрнаступления ВСУ решило ограничить поставки боеприпасов на участки, где не ведется активное наступление. Поставки были прекращены почти полностью.

В феврале в Минобороны РФ заявили, что сообщения о блокировке поставок боеприпасов добровольцам штурмовых подразделений, выполняющим боевые задачи в районе Артемовска, не соответствуют действительности. В ведомстве подчеркнули, что все заявки по боеприпасам выполняются в кратчайшие сроки.