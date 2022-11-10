Конгресс США вряд ли прекратит оказывать помощь Украине после ноябрьских выборов, предположил бывший американский сенатор от штата Виргиния Ричард Блэк. При этом он допустил, что Вашингтон может замедлить финансирование Киева.
Я буду удивлен, если они смогут прекратить финансирование, но, думаю, выделение средств, возможно, замедлится в результате победы республиканцев в палате представителей, — сказал Блэк.
Он уточнил, что сейчас внутри США растет давление с целью во что бы то ни стало прекратить военные действия на территории Украины. По словам сенатора, администрация президента Джо Байдена испытывает беспокойство касательно подобных волнений.
Выборы в законодательный орган США завершились 9 ноября. В ходе процедуры должны быть переизбраны 435 членов палаты представителей и 35 из 100 членов сената.
Ранее телеканал NBC сообщал, что члены Республиканской партии США смогут забрать в палате представителей конгресса 219 мест с погрешностью в 13 мест, демократы же займут 216 позиций. Для того чтобы контролировать нижнюю палату, партии необходимо занять 218 кресел. Официальные данные в настоящий момент не опубликованы, подсчеты продолжаются.