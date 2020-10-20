Экс-президента Бурунди осудили пожизненно за убийство преемника

Бывший президент Бурунди Пьер Буйоя заочно приговорён к пожизненному заключению за убийство своего преемника.
По данным следствия, Буйоя причастен к убийству в октябре 1993 года первого демократически избранного бурундийского лидера Мельхиора Ндадайе.
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В результате суд приговорил Буйою и ещё 15 человек к пожизненному заключению и штрафу в размере 102 млрд бурундийских франков ($52 млн). Ещё трое получили по 20 лет лишения свободы. Оправдан был лишь один обвиняемый — бывший премьер-министр Антуан Ндувайо.
Убийство в 1993 году первого демократически избранного президента привело к гражданской войне между населением хуту и этническим меньшинством тутси. В боевых действиях, которые не прекращались восемь лет, погибли свыше 200 тысяч человек.
Как писал NEWS.ru, 9 июня на 56-м году жизни скончался действующий президент Бурунди Пьер Нкурунзиза. Лидер страны умер в результате остановки сердца.