Экс-президента Бурунди осудили пожизненно за убийство преемника

https://static.news.ru/photo/612047b0-12f0-11eb-8263-fa163e074e61_660.jpg Пьер Буйоя Фото: Pierre Buyoya/twitter.com

Бывший президент Бурунди Пьер Буйоя заочно приговорён к пожизненному заключению за убийство своего преемника.

По данным следствия, Буйоя причастен к убийству в октябре 1993 года первого демократически избранного бурундийского лидера Мельхиора Ндадайе.

Как сообщает портал Jeune Afrique, фигурантами процесса помимо экс-президента также числились ещё 18 человек. Сам Буйоя покинул Бурунди несколько лет назад. На скамье подсудимых были только четверо обвиняемых.

В результате суд приговорил Буйою и ещё 15 человек к пожизненному заключению и штрафу в размере 102 млрд бурундийских франков ($52 млн). Ещё трое получили по 20 лет лишения свободы. Оправдан был лишь один обвиняемый — бывший премьер-министр Антуан Ндувайо.

Убийство в 1993 году первого демократически избранного президента привело к гражданской войне между населением хуту и этническим меньшинством тутси. В боевых действиях, которые не прекращались восемь лет, погибли свыше 200 тысяч человек.

Как писал NEWS.ru, 9 июня на 56-м году жизни скончался действующий президент Бурунди Пьер Нкурунзиза. Лидер страны умер в результате остановки сердца.