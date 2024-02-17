«Продажный судья»: Трамп оценил приговор по делу о мошенничестве Трамп после вердикта суда заявил, что виновен лишь в создании отличной компании

Фото: Catherine Nance/Global Look Press

Бывший президент Дональд Трамп на своей странице в Truth Social резко высказался о решении суда Нью-Йорка по делу о мошенничестве, по которому его признали виновным. По словам политика, он стал жертвой произвола по той причине, что создал «отличную компанию» и опять баллотируется на пост главы государства.

Продажный судья штата Нью-Йорк <...> только что оштрафовал меня на $355 млн исключительно из-за того, что я выстроил отличную компанию. Это — вмешательство в выборы и охота на ведьм, — написал экс-президент.

Трамп назвал приговор «тотальной фальшивкой». Он напомнил, что судью Энгорона уже четырежды снимали с дела, и это само по себе является «позорным рекордом». Политик заверил, что последует и пятый отвод от дела. Трамп считает, что «коррумпированный генпрокурор штата» Летиция Джеймс много лет была одержима идеей поймать его. Судью Энгорона использовали, чтобы добиться антиамериканского приговора, подчеркнул бывший глава США.

Еще одним инициатором дела, по утверждениям экс-президента, является лично Джо Байден и все Министерство юстиции США. Миллиардер указал, что американцы наблюдают за «охотой на ведьм» против политического оппонента, подобной которой страна еще не знала.

Ранее суд в Нью-Йорке приговорил Трампа по делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization и обязал выплатить около $355 млн.