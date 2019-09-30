https://static.news.ru/photo/33ead100-e364-11e9-80a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости

Бывший президент Армении Роберт Кочарян был доставлен в медицинский центр «Измирлян».

Там он прошёл плановое обследование, сообщает NEWS.am со ссылкой на руководителя офиса второго президента Виктора Согомоняна .

Другими сведениями на данный момент не располагаю, — отметил Согомонян.

Как писал News.ru, Кочарян находится под арестом. Политику вменяют причастность к разгону массового митинга сторонников первого президента Левона Тер-Петросяна в марте 2008 года. В результате применения силовиками огнестрельного оружия тогда погибли 10 человек. Защита бывшего главы государства настаивает, что он был вынужден ввести режим чрезвычайной ситуации, чтобы восстановить порядок. Сам Кочарян считает уголовное преследование местью правительства Никола Пашиняна.