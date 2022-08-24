Украинский экс-посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой" из-за чувства безысходности на фоне спецоперации, передает телеканал Welt. Он объяснил, что в тот момент украинцы с нетерпением ждали канцлера в Киеве, но тот постоянно придумывал новые отговорки, чтобы этого не делать.

Это было выражение безысходности в тот момент, когда все украинцы, все мои сограждане ждали канцлера в Киеве, это было в начале апреля, если я не ошибаюсь. И тогда звучали постоянные отговорки, почему это не может произойти. И конечно, я сожалению об этом и о другом, что было сказано. Это звучало, наверное, не очень дипломатично, - сказал Мельник.