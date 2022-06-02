Экс-посол обозначил приоритетные направления работы российских дипломатов Экс-замминистра МИД РФ Орджоникидзе назвал приоритетные направления работы российских дипломатов

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Приоритетными направлениями работы российских дипломатов в настоящее время являются страны Азии, Африки и Латинской Америки, заявил NEWS.ru экс-замминистра МИД РФ, бывший заместитель генерального секретаря ООН, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе. По его словам, там не поддерживают антироссийскую политику, и Москва будет выстаивать новые отношения широкого характера с этими регионами.

Это такие крупные страны, как Китай, Индия, Бразилия, Аргентина, ЮАР, государства Персидского залива, — отметил Орджоникидзе.

Он добавил, что переброска дипломатов связана с изменением акцента российской внешней политики, экономическими отношениями и вопросами безопасности. Западные страны ставят под угрозу жизнь и безопасность российского дипломатического состава, что является беспрецедентным случаем, подытожил Орджоникидзе.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что высланных из западных стран российских дипломатов переводят на более приоритетные направления. Кроме того, посол по особым поручениям российского внешнеполитического ведомства Григорий Машков заявил, что восстановление системы безопасности на прежних условиях уже невозможно. По его мнению, западные страны сами виноваты в разрушении системы европейской безопасности.