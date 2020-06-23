Экс-министр оценил, может ли Украина одержать победу в войне с РФ

https://static.news.ru/photo/8aae86e4-b519-11ea-afc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко проанализировал, сможет ли украинская сторона одержать победу в случае войны с Россией.

Он сообщил, что может доказать победу России с помощью математических формул.

Когда ты понимаешь, что война — это не выход, тем более с Россией. Никогда мы её не победим. <...> Я просто математически могу доказать — формулами, даже не эмоциями. Просто по математике. <...> Как хочется правды, вперёд мира даже, — привели слова Евгения Червоненко на портале «Царьград».

Политик также подчеркнул, что сейчас у Украины ещё есть шанс решить разногласия с Россией мирным и достойным образом, на взаимовыгодных условиях.

Я уверен, что даже сегодня с Россией можно было бы достойно, без унижений, взаимовыгодно, ни капли украинских интересов не теряя, уступая, может быть, в чем-то, но приобретая в другом, прийти к консенсусу, — процитировали бывшего министра на портале.

Ранее NEWS.ru писал, что Украина намерена и дальше разрывать отношения с Россией. Заместитель главы МИД Украины Василий Бондарь сообщил, что раньше между Киевом и Москвой было 453 подписанных двусторонних соглашения, а сейчас — около 300.