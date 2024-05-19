Экс-глава Пентагона указал на плачевную для ВСУ ситуацию на фронте Гейтс: ситуация на фронте для ВСУ плачевная из-за продвижения армии РФ

Фото: МО Украины

Армия России продвигается в зоне спецоперации по всей линии фронта, из-за чего ситуация для Вооруженных сил Украины сложилась плачевная, заявил в интервью CBS бывший министр обороны и экс-директор ЦРУ США Роберт Гейтс. По его словам, затянувшееся в конгрессе рассмотрение вопроса выделения средств Киеву обернулось настоящей проблемой.

Обстоятельства на Украине сейчас весьма плачевны. Россия продвигается не только под Харьковом, но и на других участках фронта, — подчеркнул экс-глава Пентагона.

Как уточнил Гейтс, последние шесть месяцев Россия занималась перевооружением и пополнением армии. Сейчас в зоне украинского конфликта российских бойцов больше, чем было в начале спецоперации, обратил внимание он.

Теперь главный вопрос заключается в том, как быстро мы сможем доставить эту технику на Украину и в руки украинцев, чтобы они смогли сдержать это российское наступление и создать крепкую оборонительную линию на востоке, — констатировал бывший директор ЦРУ.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис предупредил, что текущая ситуация для Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий стала хуже критической. Такая тенденция просматривается на всех направлениях специальной военной операции, констатировал он.