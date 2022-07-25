Экс-депутат Рады заявил, что Киев продает западное оружие третьим странам Экс-депутат Рады Кива заявил, что крушение Ан-12 раскрыло схему перепродажи Киевом западного оружия

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Бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что крушение груженого боеприпасами самолета Ан-12 в Греции вскрыло схему продажи оружия Киевом. В соцсетях он рассказал, что Украина может перепродавать оружие, поставляемое Западом, третьим странам.

Стало известно, что потерпевший 16 июля в Греции крушение военно-транспортный самолёт Ан-12 перевозил вооружение, которое западные страны ранее передали Украине. Фактически данная авиакатастрофа вскрыла схему продажи режимом Зеленского третьим странам поставляемого оружия на Украину, — сказал Кива.

По его мнению, после ЧП западные страны пересмотрят механизм предоставления Украине вооружения и значительно сократят поставки.

Грузовой самолёт «Антонов», принадлежащий украинской авиакомпании, потерпел крушение на севере Греции. Он врезался в кукурузное поле возле села Палеохори, после чего раздались взрывы. Как выяснилось позже, самолет осуществлял поставку 11,5 тонны оборонной продукции из Сербии. На борту находилась продукция военно-промышленной компании Valir.