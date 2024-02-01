Экс-депутат Рады предсказал судьбу бывшего главы Севастополя Овсянникова Экс-депутат Рады Царев: Лондон не отдаст задержанного Овсянникова Киеву

Фото: kremlin.ru

Дмитрий Овсянников

Бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, задержанного в Лондоне, вряд ли будут передавать Украине, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Олег Царев. По его словам, нет никаких сомнений в сотрудничестве чиновника со спецслужбами Великобритании.

Его не будут передавать Киеву, так как нет сомнений, что он инициативно и добровольно будет сотрудничать со всеми спецслужбами, которые к нему обратятся, — сказал Царев.

Он рассказал, что наблюдает за ситуацией с арестом чиновника и испытывает неоднозначные чувства. Экс-депутат и готов поблагодарить британские спецслужбы, и недоумевает от работы российских.

С одной стороны, хочется сказать спасибо английским спецслужбам, а с другой — хочется спросить у российских спецслужб: а куда смотрели наши силовые структуры? — задается вопросом Царев.

Газета The Times ранее сообщила, что 22 января Овсянникова задержали в Лондоне. По данным Управления по борьбе с преступностью, причиной стало дело о нарушении санкций. Бывшего чиновника задержали в его доме в столице Великобритании. Мужчину обвиняют в нарушении рестрикций, отмывании денег и хранении «криминальных» средств. Рассмотрение дела Овсянникова Королевским судом Саутуорка назначено на 20 февраля.