Экс-депутат Рады объяснила, чем закончится декоммунизация колбасы

https://static.news.ru/photo/79ee8aa2-126b-11eb-a4fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Florian Gaertner/photothek.net/imago-images.de/Global Look Press

Бывший депутат Верховной рады Елена Бондаренко заявила, что призывы к декоммунизации колбасы могут закончиться тем, что украинцы станут потреблять продукцию худшего качества.

Ранее требование декоммунизировать колбасу под названием «Радянська» («Советская») высказали активисты Харькова, чей местный комбинат выпускает этот продукт. Под требованием также подписался Украинский институт национальной памяти. Комбинату рекомендовано поменять название продукта. Вместе со сменой названия из колбасы исчезнет мясо, отметила Бондаренко в эфире телеканала NEWSONE.

Это уже точно будет не советская колбаса. Не ищите там мясо, там будет соя, какое-нибудь пальмовое масло, всё что угодно, какая-то гадость, которую точно есть нельзя, — подчеркнула она.

Закон о запрете пропаганды советской символики действует на Украине с мая 2015 года. Пока переименовывались только географические названия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Украинский институт национальной памяти направил обращение о переименовании колбасы «Советской» в «Харьковский мясокомбинат». Однако прямого влияния на мясокомбинат сотрудники института оказывать не могут.