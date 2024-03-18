Экс-агент ЦРУ: ВС РФ сокрушают обученную и вооруженную НАТО армию Украины Экс-агент ЦРУ Джонсон: ВС РФ сокрушают обученные и вооруженные НАТО силы Украины

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские войска сокрушают обученных специалистами НАТО украинских военных, заявил на YouTube-канале Dialogue Works экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. По его словам, вооружение стран Североатлантического альянса отличается довольно низким качеством, а его российские аналоги наносят на поле боя ущерб ВСУ.

Российские военные сражаются с армией, обученной НАТО. И сокрушают ее, — заявил эксперт.

По его мнению, Североатлантический альянс верил, что тренированные его инструкторами и вооруженные им Вооруженные силы Украины смогут противостоять войскам России, а затем оттеснить их на восток. Но этого не произошло, объяснил Джонсон.

Ранее стало известно, что украинские военные «с высокой долей вероятности» могли потерять установки M901 комплекса MIM-104 Patriot в результате действий российских сил. По предварительным данным, удары по целям были нанесены в районе города Покровска в ДНР, расположенного в 50 км от линии боевого соприкосновения.

Бывший офицер Вооруженных сил США Станислав Крапивник до этого предположил, что при операции по уничтожению комплексов Patriot, переданных Украине, могло погибнуть около 30 натовских военных. Комплексами могли управлять американские специалисты или солдаты из других стран НАТО, считает он.