Экономист ООН спрогнозировал серьёзную проблему для всего мира в 2023 году Экономист ООН Тореро спрогнозировал серьёзную проблему для всего мира в 2023 году

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Главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Максимо Тореро заявил, что мир ждёт серьёзная проблема с продовольствием в следующем году. Эксперт отметил, что главной причиной этого может стать кризис на рынке удобрений. Он пояснил, что в случае провала в этом направлении в мире повсеместно сократится производство продуктов питания, пишет Xinhua.

Если мы не решим проблему удобрений и торговля ими не сможет продолжаться, в следующем году мир столкнётся с очень серьёзной проблемой снабжения продовольствием, — рассказал Тореро.

После введения санкций в отношении Москвы Западом из-за разрыва логистических цепочек начались перебои в экспорте минеральных удобрений из России.

Министр иностранных дел Китая Ван И ранее выразил свою поддержку в создании «зелёного коридора» для экспорта зерновых из России и Украины. Свою точку зрения глава ведомства озвучил в ходе переговоров с коллегой из Германии Анналеной Бербок. Глава МИД КНР также призвал мировое сообщество поспособствовать прекращению огня. Он добавил, что Пекин готов к проведению консультаций по этому вопросу со всеми заинтересованными сторонами.