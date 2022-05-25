В Китае поддержали «зелёный коридор» для экспорта зерновых из РФ и Украины Глава МИД КНР поддержал создание «зелёного коридора» для экспорта зерновых из РФ и Украины

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Министр иностранных дел Китая Ван И выразил свою поддержку в создании «зелёного коридора» для экспорта зерновых из России и Украины. Свою точку зрения глава ведомства озвучил в ходе переговоров с коллегой из Германии Анналеной Бербок. Глава МИД КНР также призвал мировое сообщество поспособствовать прекращению огня, пишет ТАСС.

В сложившейся ситуации международное сообщество должно содействовать скорейшему прекращению огня, способствовать созданию «зелёного канала» для экспорта зерновых из России и Украины, — рассказал Ван И.

Он добавил, что Пекин готов к проведению консультаций по этому вопросу со всеми заинтересованными сторонами.

Высказывание американского президента Джо Байдена о том, что армия США готова к войне с Китаем на стороне Тайваня, — это опасная ошибка, ранее написала в своей редакционной статье британская газета The Telegraph. Отмечается, что с приходом к власти в США нового президента началась «новая эра» во внешней политике. Автор материала продолжает, что ожидания в этой области не оправдались после неудачного вывода американских войск из Афганистана. Выступая на пресс-конференции в Токио, Байден заявил, что готов вступить в войну с Китаем на стороне Тайваня.