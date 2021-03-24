Экономист назвал главные последствия пандемии COVID-19

https://static.news.ru/photo/543fdc4a-8d34-11eb-b7ad-96000091f725_660.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Мир получил три главных последствия пандемии коронавируса, заявил профессор Лондонской школы экономики Бранко Миланович.

По словам ведущего научного сотрудника Центра Стоуна по социально-экономическому неравенству Городского университета Нью-Йорка, самым очевидным из них можно считать увеличение доли сотрудников, начавших работать удалённо. Из-за коронавируса люди осознали, как много можно сделать из дома. На это Миланович обратил внимание в интервью РБК.

Экономист считает ещё одним важным последствием пандемии обострение конфликта между США и Китаем. По его мнению, политическое и экономическое противостояние этих государств будет иметь важное значение как для глобальных цепочек стоимости, так и для других стран, например Вьетнама, который сможет частично «заменить» Китай. Потеря Пекином доступа к американскому рынку и технологиям способна серьёзно ударить по возможностям Китая создавать инновации, подчеркнул Миланович.

На всю медицину сильно повлияла разработка вакцин от смертоносной инфекции. И это третье последствие, уверен экономист. По его мнению, срочное создание актуальных препаратов будет способствовать появлению потенциала для разработки других лекарств.

Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные из РФ и США проанализировали свойства трёх типов так называемых троянских антибиотиков. Препараты саботируют жизнедеятельность микробов. За 20 лет исследователи зарегистрировали десятки штаммов болезнетворных или безобидных микробов, устойчивых к одному или нескольким антибиотикам. Возникает реальная перспектива, что все подобные лекарства потеряют эффективность и медицину отбросит на сотни лет назад.